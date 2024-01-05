ИИ прочно внедряется в жизнь людей

В настоящий момент абсолютное большинство клавиатур для ПК содержат в своем составе выделенную клавишу Windows с соответствующим логотипом. Причем сразу в двух экземплярах.

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В 90-е стремительное доминирование Windows привело к необходимости реализации данной опции для удобства пользователей. А также для подчеркивания одной из важнейших новомодных опций ОС — меню Пуск. С тех пор фундаментальная концепция GUI в Windows не подвергалась существенным изменениям, до прихода плиточного дизайна в версии 8.1, который был благополучно забыт.

Но спустя десятилетие в мире ПК обозначился новый тренд — началось повсеместное распространение искусственного интеллекта, поддерживаемое производителями аппаратного обеспечения, включая AMD, NVIDIA и Intel, что не осталось без внимания Microsoft. Компания поддержала хайп вокруг распиаренной технологии, внедрив в недра ОС собственную реализацию ChatGPT, названную Copilot.

В данном случае редмондцы, можно сказать, пошли ва-банк, так что им, по сути, пришлось развернуть агрессивную маркетинговую компанию по навязыванию ИИ пользователям Windows. А чтобы у каждого на генном уровне отложился логотип Copilot, Microsoft приняла решение разместить его на клавиатурах, заменив ставший обыденным символ Windows.

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Производители вняли зову M$, и с весны примутся активно выпускать обновленное оборудование. Таким образом, уже на релизе Windows 12 периферия для ПК будет полностью готова к новым функциям ОС.