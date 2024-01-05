Долгожданное расширение возможностей дисплеев

Ассоциация VESA обновила спецификацию Adaptive-Sync Display, применяемую для двухрежимных мониторов. В версию 1.1а были включены обновленные тесты, прохождение которых даст вендорам возможность наносить на устройства заветный шильдик "VESA CERTIFIED".

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Согласно VESA Adaptive-Sync Display 1.1a, OEM-производители могут сертифицировать также и те дисплеи, где более высокая частота активируется посредством разгона матрицы. В подобном случае монитор должен пройти все испытания, применяемые к моделям с честными характеристиками.

По заявлению представителей VESA и Intel, обновленный стандарт позволит геймерам, наконец, перестать разрываться между выбором высокочастотного киберспортивного монитора с низким разрешением и медленного, но высокой плотностью пикселей.

Генри Конг, глава ИТ-подразделения по работе с клиентами компании LG Electronics, заявил, что LG UltraGear рада представить монитор LG 32GS95UE первое в мире устройство, получившее сертификат VESA Adaptive-Sync Display Dual Mode и логотип "VESA CERTIFIED".

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В свою очередь, Винсент Чиу, корпоративный вице-президент ASUS, сказал: "Мы, как пионеры в области создания игровых мониторов, идущие в ногу со временем, счастливы в стремлении предоставить геймерам новые продукты, поддерживающие технологию двухрежимной работы. Они станут настоящим подарком как для любителей шутеров от первого лица, так и для фанатов игр с глубоким погружением."