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Razg0n
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
Флагман от NVIDIA не собирается покидать трон лучшей топовой игровой видеокарты

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С давних пор на рынке графических ускорителей идёт ожесточенная борьба за лидерство в верхнем сегменте. Компании AMD и NVIDIA поочередно выпускают все более производительные решения, с каждым разом устанавливая всё новые рекорды.

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В этот раз на ринге схлестнулись такие монстры, как Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090. И, судя по последним тестам, несмотря на высокую вычислительную мощность обоих чипов и огромный объем памяти в 24 ГБ, они оказались все же довольно далеки друг от друга.

Результаты, опубликованные авторитетным изданием Hardware Unboxed, показывают, что в современных AAA-проектах GeForce RTX 4090 значительно опережает конкурента от AMD. В разрешении 4К при использовании технологий трассировки лучей и апскейла преимущество "зеленого лагеря" достигает внушительные 42%.

При этом в данном режиме ни в одной игре не наблюдается преимущества Radeon RX 7900 XTX над оппонентом. Наоборот, GeForce RTX 4090 в большинстве игр обходит "красных" почти в полтора раза, а в некоторых случаях превес достигает 70% и более. Например, в графонистой Alan Wake 2 последняя обошла соперницу на фантастические 73%.

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Таким образом, становится очевидным, что Radeon RX 7900 XTX не может быть равноценной заменой GeForce RTX 4090, и AMD в этом поколении полностью проиграла NVIDIA в сегменте высокопроизводительных GPU. Поэтому GeForce RTX 4090 остается лучшей видеокартой для топовых геймерских ПК, по всей видимости, до выхода GeForce RTX 5090.

#amd #nvidia #geforce #radeon #видеокарта #rtx 4090 #rx 7900 xtx
Источник: youtube.com
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