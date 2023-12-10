Не все из них оказались эффективны, а кое-кто даже был с сюрпризом

Знаменитый немецкий техно-энтузиаст der8auer приобрел на известной китайской торговой площадке четыре кулера, предназначенные для твердотельных накопителей. Было решено проверить, насколько эффективно они выполняют свою работу.

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В качестве тестового экземпляра SSD был взят Crucial T700 PCIe Gen5 NVMe, подключенный в слот Gen4 с максимальной скоростью передачи данных в 7 ГБ/с. Подача нагрузок осуществлялась с помощью ПО Crystal Disk Mark.

Модель кулера от вендора FinalCool, выглядящая довольно эстетично за счет RGB-подсветки, не смогла обеспечить качественное охлаждение диска. Спустя 150 секунд произошел перегрев выше 70 °C, и операционная система вылетела в синий экран.

Проверка компактного графенового радиатора JEYI M.2 с толщиной 0,15 мм показала его неспособность оказать какое-либо влияние на снижение температуры Crucial T700. При этом анализ материалов JEYI M.2 выявил, что кулер действительно включает в свой состав медь и углерод. Хотя были сомнения насчет того, был ли последний графеном.

Что касается образца iNeo M12, выполненного с применением большого количества медных тепловых трубок, диаметром 2,5 мм, то он внушал оптимизм своими размерами. Однако на практике проявил себя также, как и стандартный радиатор, идущий в комплекте с материнскими платами от ASUS. Кроме того, при распиле выяснилось, что медные трубки на самом деле являются обычными медными стержнями.

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Наконец, действительно эффективным решением стал практичный черный Juishark M.2-Five Dual Engine с двумя небольшими вентиляторами, вращающимися со скоростью около 8000 об/мин. Несмотря на подверженный критике шумовой профиль, данный кулер смог скинуть с SSD 10 °C во время стресс-теста и поддерживал температуру в 40 °C в режиме простоя.