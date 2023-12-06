Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
Объем VRAM не соответствует статусу видеокарты

реклама

Выпуск GeForce 4000-й серии многие геймеры встретили без особой радости, так как новая линейка видеокарт не особо отличается от предыдущей. По определенным характеристикам отдельные модели повторяют своих предшественников, а по каким-то вообще уступают им.

Например, размер видеобуфера в средне-бюджетной GeForce RTX 4060 сократился на треть, по сравнению с GeForce RTX 3060, и сравнялся с таковым у GeForce RTX 3050. Таким образом, графический ускоритель начального уровня в глазах многие неискушенных пользователей, фактически, ничем особо не отличается от новинки, ведь у него тоже 8 ГБ памяти.

реклама

Дабы исправить данную оплошность NVIDIA решила изменить конфигурацию будущих версий GeForce RTX 3050, отняв у последней 2 ГБ VRAM, о чем недавно были оповещены партнеры компании. Сокращение объема видеобуфера также привело и к уменьшению ширины шины памяти до 96-бит, что, вероятно, не самым положительным образом скажется на производительности видеокарты.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Анонс GeForce RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6 состоится в январе следующего года, после чего должны появиться результаты первых тестов. Если стоимость обновленной версии будет ощутимо ниже, чем 8-гигабайтной, то в таком случае задуманный NVIDIA даунгрейд может обрести смысл, так как технология RTX станет еще ближе к народу.

#nvidia #geforce #rtx 4060 #rtx 3050 #видеопамять #vram
Источник: videocardz.com
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

MaxSun представила RTX 4070 с пятью вентиляторами для более эффективного охлаждения
Nvidia прекратит производство GeForce RTX 3050 8 ГБ и заменит ее вариантом на 6 ГБ
Nvidia расширяет производство чипов искусственного интеллекта в Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
7
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
26
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
83
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
4
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
5
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
16
Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор "Токамак" запущен в эксплуатацию
+
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
4
Microsoft выпустила обновление для Windows 11, предназначенное для версий 23H2 и 22H2
+

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
12
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
37
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
9
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Варламов
19:08
Full HD гейминг сегодня вполне тянет говнохуанан на списанных серверных процессорах. А если позволить себе 4к монитор, да ещё с частотами 144гц, то под него уже нужно железо совсем другого ценового се...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
George Mendel
19:08
Откатить на Windows 98? Про неё тоже всякого писали... 💭
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
George Mendel
19:06
Крах? Ещё про Windows 98 писали Крах, а Microsoft даже с тех годов все равно является лидером. 🖥️🚀
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
Yilec
19:06
Всё для людей. nvidia - корпорация бобра.
Nvidia прекратит производство GeForce RTX 3050 8 ГБ и заменит ее вариантом на 6 ГБ
Pluzrepok
19:06
Какие, нахр, фунты-футы!? Копипастишь на русский сайт, потрудись, хотя бы, перевести в систему СИ!
2024 Mercedes-AMG CLE53 имеет широкие крылья, рядный гибрид мощностью 443 л.с.
Виктор Хваткин
19:05
"Показатели скаканули с 26,2% до 34,7%. Такого ошеломительного результата рынок CPU не помнил давно." Да, но за месяц до этого показатели АМД рухнули не менее впечатляюще: с 32,1% до 26,2%! По факту, ...
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Майкопское Честное
19:04
Причём любят кидаться фразами вроде "турбопатриоты РФ", а сами, включив турбонаддув, пересекли границы нэньки в сторону запада и патриотствуют оттуда.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
N1ghtwish
19:01
"редизайн, исправления и новые настройки" Вместо того, чтобы проституток менять, переставляют кровати.
Большое обновление AMD Software: Adrenalin 23.12.1 — редизайн, исправления и новые настройки
Имя Фамилия
18:58
Дайте угадаю, не относится к странам СНГ
The Last of Us продолжает свой путь: съемки второго сезона стартуют в феврале
Михаил Авраменко
18:54
"... сумели поднять на воздух склад..."
Российские разведчики сумели поднять на воздух склад с оружием и боеприпасами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем