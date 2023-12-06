Объем VRAM не соответствует статусу видеокарты

Выпуск GeForce 4000-й серии многие геймеры встретили без особой радости, так как новая линейка видеокарт не особо отличается от предыдущей. По определенным характеристикам отдельные модели повторяют своих предшественников, а по каким-то вообще уступают им.

Например, размер видеобуфера в средне-бюджетной GeForce RTX 4060 сократился на треть, по сравнению с GeForce RTX 3060, и сравнялся с таковым у GeForce RTX 3050. Таким образом, графический ускоритель начального уровня в глазах многие неискушенных пользователей, фактически, ничем особо не отличается от новинки, ведь у него тоже 8 ГБ памяти.

реклама

Дабы исправить данную оплошность NVIDIA решила изменить конфигурацию будущих версий GeForce RTX 3050, отняв у последней 2 ГБ VRAM, о чем недавно были оповещены партнеры компании. Сокращение объема видеобуфера также привело и к уменьшению ширины шины памяти до 96-бит, что, вероятно, не самым положительным образом скажется на производительности видеокарты.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Анонс GeForce RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6 состоится в январе следующего года, после чего должны появиться результаты первых тестов. Если стоимость обновленной версии будет ощутимо ниже, чем 8-гигабайтной, то в таком случае задуманный NVIDIA даунгрейд может обрести смысл, так как технология RTX станет еще ближе к народу.