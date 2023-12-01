Новая парадигма развития операционных систем

Тайваньское издательство Commercial Times сообщает, что Microsoft готовится выпустить Windows 12 уже в июне следующего года. В ходе мероприятия по презентации новых технологий, недавно прошедшего в Тайбэе, лидеры компаний Acer и Quanta с воодушевлением рассказывали о повышении роли ИИ в ПК, серверах и автомобильной электронике.

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Ведущие производители микрочипов уже представили свои решения, ускоряющие ИИ-специфичные задачи. Аккурат перед выходом новой ОС от редмондцев Intel планирует поставить на рынок десктопные процессоры семейства Meteor Lake (MTL-S), располагающие аппаратными ИИ-блоками. Также у Microsoft в разработке находится собственный SoC на базе архитектуры ARM.

Полноценная поддержка локальной обработки ИИ в CPU от AMD пока имеется лишь в мобильных Ryzen 7040 "Phoenix". Однако, будущие Ryzen 8000 и настольные Ryzen 9000, будут полностью совместимы с Windows 12. Последняя, с большой долей вероятности, может потребовать для своей работы новые процессоры, содержащие в своем составе хардварный NPU.

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В общем, уже скоро искусственный интеллект начнет массово поселяться на пользовательских ПК, благодаря чему существенным образом повысится продуктивность работы во многих приложениях.