Не вся RAM одинаково полезна для AMD

Оперативная память является важнейшим компонентом ПК, от которого напрямую зависит производительность системы в приложениях и играх. Медленная ОЗУ способная задушить самый быстрый процессор, или, как минимум, ограничить его максимальные возможности.

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Кроме того, платформы могут требовать определенный тип RAM, ввиду их некоторых технических особенностей. Это касается последних CPU от AMD, включая Ryzen 7000-й серии. Из всего многообразия модулей памяти, представленных на рынке, далеко не все могут раскрыть потенциал современных решений от "красного лагеря".

Зарубежные эксперты с колоссальным опытом позаботились о ПК энтузиастах, проведя многочисленные испытания широчайшего кол-ва планок DDR5, и составили рейтинг, в котором верхние позиции занимают самые быстрые модули.

Возглавляет список Corsair Vengeance RGB 6000MHz CL30 (CMH32GX5M2B6000Z30), позволяющая топовым игровым Ryzen 7800X3D и 7950X3D показать всё, на что они способны. К сожалению, данная память у нас не слишком распространена, в отличие от TEAMGROUP T-Force Vulcan 6000 CL38 (FLBD532G6000HC38ADC01), которую на данный момент уже можно относительно легко приобрести в магазинах РФ. Как и Kingston Fury Beast 5200 CL40 (KF552C40BBK2-32), отстающую от лидера по показателю среднегеометрической производительности всего на 2.5%.

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Примечательно, что наиболее производительные модели работают на частоте 6000 МГц. Это необходимо для синхронизации частоты ОЗУ с частотой шины Infinity Fabric процессоров Ryzen 7000, которая в типичном разгоне работает на 2000 МГц. Использование более скоростных модулей приведен к разбалансировке и падению производительности, а дальнейший рост частоты Infinity Fabric затруднен ввиду архитектурных ограничений CPU семейства Raphael.