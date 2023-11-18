Формируя независимость от западных технологий

Россия делает шаги в сторону технологического суверенитета, в том числе и в компьютерной промышленности. Набившая оскомину продукция AMD и Intel всё больше уходит в прошлое, а на её место приходят передовые альтернативные разработки.

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Так, отечественная ОС Альт после 9 месяцев упорной и напряженной работы полностью перекомпилирована для использования с процессорами Loongson. Данные CPU основаны на архитектуре LoongArch, с нуля разработанной китайскими инженерами.

ОС Альт практически на 100% способна заменить Windows, поскольку включает в свой состав все основные приложения, включая браузер Firefox, ПО для работы с графикой GIMP, офисный пакет LibreOffice и 16000 других пакетов. А благодаря сформированной СПО "Базальт" технологии догоняющей сборки, еще сотни тысяч свободных программ из мира Linux могут быть адаптированы для работы на CPU из Поднебесной.

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Нашим разработчикам активно помогают специалисты Loongson Technology, предоставляя современные системы на базе LoongArch для тестирования ОС. Релиз ОС Альт Платформа 11 с поддержкой LoongArch состоится в первом квартале 2024 года.