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Россия делает шаги в сторону технологического суверенитета, в том числе и в компьютерной промышленности. Набившая оскомину продукция AMD и Intel всё больше уходит в прошлое, а на её место приходят передовые альтернативные разработки.
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Так, отечественная ОС Альт после 9 месяцев упорной и напряженной работы полностью перекомпилирована для использования с процессорами Loongson. Данные CPU основаны на архитектуре LoongArch, с нуля разработанной китайскими инженерами.
ОС Альт практически на 100% способна заменить Windows, поскольку включает в свой состав все основные приложения, включая браузер Firefox, ПО для работы с графикой GIMP, офисный пакет LibreOffice и 16000 других пакетов. А благодаря сформированной СПО "Базальт" технологии догоняющей сборки, еще сотни тысяч свободных программ из мира Linux могут быть адаптированы для работы на CPU из Поднебесной.
Нашим разработчикам активно помогают специалисты Loongson Technology, предоставляя современные системы на базе LoongArch для тестирования ОС. Релиз ОС Альт Платформа 11 с поддержкой LoongArch состоится в первом квартале 2024 года.