Производительность не соответствует ожидаемой

В федеральный суд США в Сан-Хосе подан коллективный иск от пользователей процессоров Intel, в котором они обвиняют корпорацию в намеренном игнорировании уязвимости Downfall. Согласно отчетам последняя была обнаружена специалистами Intel еще в 2018 году, но никаких действий по выпуску исправленных ревизий CPU не предпринималось, и огласке ситуация не предавалась.

В этом году Downfall была выявлена исследовательским отделом компании Google. Анализ показал, что уязвимость позволяет запущенным программам считывать результаты работы других приложений, в случаях, когда задействуются AVX инструкции. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, включая пароли, ключи шифрования, банковские реквизиты и пр.

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В иске утверждается, что последующее обновление микрокода процессоров Core с 6-го по 11-е поколение привело к падению их производительности. Даже при выполнении типичных вычислительных задач оно может достигать внушительные 50%.

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Таким образом, владельцы получили дефектный продукт, который может быть в одном из двух состояний: либо чрезвычайно уязвимым для атак, либо замедленным "до неузнаваемости". По словам истцов, это не то, что они покупали, поскольку процессоры работают совершенно по другому и их итоговая ценность существенно снижена.