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Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
Хит недорогих сборок игровых ПК

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Вышедшая почти пять лет назад GeForce GTX 1650 мгновенно покорила сердца миллионов геймеров, желавших построить достаточно производительную сборку ПК, но при этом без траты значительных денежных сумм. Релиз видеокарты совпал с временным затишьем в сфере майнинга, так что цены на неё были вполне приемлемыми.

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К сожалению, спустя время, заложенный в GeForce GTX 1650 и без того невысокий потенциал, начал иссякать. И к концу 2023 года графический ускоритель практически полностью выдохся, начав серьезно подтормаживать в тяжелых с точки зрения уровня графики игровых новинках.

Последние тесты в актуальных ААА-проектах этого года наглядно демонстрируют снижение способности видеокарты справляться с последними шедеврами мирового игропрома. К примеру, в Star Wars Jedi: Survivor средний фреймрейт уже не дотягивает до минимальных 30 кадров в секунду, даже на на низких настройках и с FSR в "мыльном" режиме.

Что же касается Alan Wake 2, то здесь низкий средний FPS, колеблющийся около отметки в 25 к/с, и заметные просадки минимального уже могут отражаться на игровом опыте не в лучшую сторону. Хотя в GPU TU117-300-A1 реализована поддержка технологии Mesh Shading, требуемая игре, скромное количество вычислительных ядер ограничивает общую производительность.

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Получается, что GeForce GTX 1650, выполнила свою миссию и может с чистой совестью отправляться на заслуженный отдых. Жаль, что следующее поколение в лице GeForce RTX 3050 повышает стоимость бюджетных решений до недоступного для многих уровня.

#nvidia #geforce #gtx 1650
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