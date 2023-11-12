Хит недорогих сборок игровых ПК

Вышедшая почти пять лет назад GeForce GTX 1650 мгновенно покорила сердца миллионов геймеров, желавших построить достаточно производительную сборку ПК, но при этом без траты значительных денежных сумм. Релиз видеокарты совпал с временным затишьем в сфере майнинга, так что цены на неё были вполне приемлемыми.

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К сожалению, спустя время, заложенный в GeForce GTX 1650 и без того невысокий потенциал, начал иссякать. И к концу 2023 года графический ускоритель практически полностью выдохся, начав серьезно подтормаживать в тяжелых с точки зрения уровня графики игровых новинках.

Последние тесты в актуальных ААА-проектах этого года наглядно демонстрируют снижение способности видеокарты справляться с последними шедеврами мирового игропрома. К примеру, в Star Wars Jedi: Survivor средний фреймрейт уже не дотягивает до минимальных 30 кадров в секунду, даже на на низких настройках и с FSR в "мыльном" режиме.

Что же касается Alan Wake 2, то здесь низкий средний FPS, колеблющийся около отметки в 25 к/с, и заметные просадки минимального уже могут отражаться на игровом опыте не в лучшую сторону. Хотя в GPU TU117-300-A1 реализована поддержка технологии Mesh Shading, требуемая игре, скромное количество вычислительных ядер ограничивает общую производительность.

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Получается, что GeForce GTX 1650, выполнила свою миссию и может с чистой совестью отправляться на заслуженный отдых. Жаль, что следующее поколение в лице GeForce RTX 3050 повышает стоимость бюджетных решений до недоступного для многих уровня.