Они имеют превосходное соотношение "цена / производительность"

Несмотря на снижение курса доллара, не только лишь все могут позволить себе самые мощные видеокарты современных поколений. Тем не менее, это не означает, что геймеры с ограниченным бюджетом должны быть отрезаны от игровых миров.

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К настоящему времени ассортимент графических ускорителей многократно вырос, не последнюю очередь благодаря мастерам из Поднебесной. Применение ими передовых технологических новшеств, граничащих с искусством, позволило сдвинуть стоимость относительно высокопроизводительных моделей на гораздо более доступный для потребителя уровень.

Отечественный техно-блогер (ютуб-канал НостальжиПК), обладающий солидным опытом эксплуатации самых разных видеокарт, провел анализ рынка GPU и обозначил те из них, которые по соотношению "цена / FPS в играх" обходят все прочие.

Абсолютным лидером в категории ультрабюджетное решение стала Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти за 5 тысяч руб., в так называемом "рефаб" исполнении. Данная видеокарта способна запустить все современные игры с относительно комфортной производительностью, кроме единичных исключений в лице самых ультратяжелых проектов, например Alan Wake 2.

Следующий по цене уровень в примерно 14000 руб. заняла GeForce GTX 1660 Super, которая уже может без проблем тянуть свежие тайтлы с 60+ FPS в зависимости от настроек. В отличие от предыдущей модели, здесь нет никаких исключений по списку доступных для прохождения игр. А использование GPU от NVIDIA повышает ценность устройства на вторичном рынке.

Идущая следом немного более дешевая Radeon RX 6600M открывает дверь к высокому и ультра пресету в актуальных графонистых ААА-хитах, с демонстрацией в них минимум 50 FPS, а зачастую 80-100 и выше. Когда же дело доходит до запуска онлайн-игр, частота кадров в них может улетать за 200-300 FPS.

Однако, пожалуй, самым "имбовым" графическим ускорителем на данный момент является GeForce RTX 2060 Super за 17 тыс. руб., которая сочетает в себе не только скорость, но и поддержку современных технологий. По скорости она всего на 20% отстает от GeForce RTX 4060, и способна достичь, и даже превзойти уровень нативной производительности последней посредством активации DLSS. Кроме того, в наличии, стабильные драйвера от NVIDIA, и, как бонус, техническая возможность включить в играх трассировку лучей.

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По итогу, получается, что, даже располагая скромным количеством денежных средств, можно приобрести видеокарту, способную справиться со всеми современными шедеврами мирового геймдева, при этом не сильно ограничивая себя в настройках качества графики.