Революция в области высокопроизводительных вычислений

Компания Vertana заявила, что её новейший 192-ядерный мультичиплетный CPU Vertana V2, построенный на базе открытой процессорной архитектуры RISC-V, выйдет в 2024 году и предложит существенный прирост производительности относительно существующих решений от AMD в серверном сегменте.

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Vertana V2 является усовершенствованной версией отмененного Vertana V1. В новой модели увеличили количество ядер и объем кэш-памяти, размещаемых в чиплетах, задействовали более новый 4 нм техпроцесс TSMC, взамен 5 нм, а также внедрили поддержку стандартных инструкций RISC-V RVA23.

Изначально планировалось использовать свои собственные, но в дальнейшем приняли решение обеспечить соответствие процессоров общепринятым стандартам для улучшения совместимости с аппаратным и программным обеспечением. Также, кроме этого, была интегрирована поддержка экосистемы ПО для RISC-V (RISE), призванной ускорить разработку открытого ПО для данной архитектуры.

Что касается технических аспектов, то преимущество над AMD Epyc достигается в том числе присутствием в Vertana V2 отдельного чиплета-хаба, отвечающего за операции ввода-вывода, а также в наличием DSA-чиплетов, ускоряющих специализированные рабочие нагрузки.

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Vertana подчеркивает инновационность своего подхода к проектированию CPU, при котором время разработки сокращается до менее, чем одного года. При этом затраты также снижаются до менее, чем 25 миллионов долларов. В заключении говорится, что для противостояния Veryon V2 потребуется вдвое больше процессоров x86 или ARM.