Приближая их по характеристикам к SSD

Некоммерческая организация SD Card Association опубликовала спецификацию SD Express 9.1, содержащую обновленные стандарты для производителей карт формата SD (и microSD) и связанного оборудования. Документы включают упоминания интерфейсов PCI-E 4.0 и NVME, что должно повысить максимальную пропускную способность до 2 ГБ/с.

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Спецификация SD Express 9.1 также определяет новые классы скоростей — 150, 300, 450 и 600. Минимальная скорость чтения и записи SD-карты в МБ/с соответствует названию ее класса. Также сформированы обновленные пиктограммы, упрощающие выбор карт с новым стандартом.

Кроме прочего, SD Express 9.1 поддерживает параллельную обработку множества потоков. Приведенное изображение показывает, что потоки могут иметь разную скорость, а операции чтения и записи могут производиться одновременно.

В дополнение к этому, устройства, работающие с SD-картами, теперь должны включать систему управления питанием и температурным режимом накопителей. Последние сообщают хост-устройству предпочтительный максимальный уровень мощности в зависимости от класса скорости и режима шины PCIe.

Такие образом девайсом ограничивается количество энергии, затрачиваемое на работу SD-карты. В совокупности с информацией об ограничениях по температуре, происходит формирование оптимальной скорости передачи данных и одновременный контроль уровня нагрева.

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Как это обычно бывает, для массового распространения технологии потребуется некоторое время, в течение которого новые устройства будут постепенно заполнять рынок. В дальнейшем SD Card Association планирует выпустить обновленную спецификацию, повышающую максимальную скорость до 4 ГБ/с.