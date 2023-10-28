Новые технологии в сфере графики требуют обновления оборудования

Нашумевший хит Alan Wake 2 от Remedy Entertainment задал новый уровень требуемой производительности графической подсистемы ПК. Применение передового игрового движка Northlight Engine, использующего технологию сетчатых шейдеров, автоматически сократило ассортимент видеокарт, способных выдавать в игре вменяемую частоту кадров.

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Фактически, только владельцы GeForce RTX 2000 и Radeon RX 6000 и выше могут рассчитывать на отсутствие слайдшоу при прохождении сюжетной линии. Что же касается некогда популярных GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580, то их не спасает даже приличный объем видеобуфера. Сами графические процессоры не обладают возможностью обрабатывать новый тип шейдеров. И Alan Wake 2 не содержит опции по их отключению, так как данная технология является важной составной частью Northlight Engine, позволяющей увеличить производительность на актуальном железе.

Последние тесты показывают, что даже некогда сверхмощная GeForce GTX Titan Xp, которая немного быстрее GeForce GTX 1080 Ti, едва отрисовывает 20 FPS на минимальных настройках в 1080p с включенным FSR. И, хотя, более свежий предфлагман на архитектуре RDNA, Radeon RX 5700, выглядит немного лучше, уровень производительности на неподдерживаемых видеокартах все равно оставляет желать лучшего.

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Таким образом, на деле подтверждается теория о превосходстве более новых GPU с меньшим объемом видеопамяти над устаревшими с большим запасом VRAM. Рано или поздно в игровой индустрии происходит существенный технологический рынок, который сводит на нет весь заложенный потенциал высокопроизводительных графических адаптеров прошлого.