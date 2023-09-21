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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит 26 сентября, но TechPowerUp уже протестировали несколько десятков популярных видеокарт в грядущем дополнении. И, если в обычном режиме без лучей все видеокарты, включая GeForce RTX 3050, смогли обеспечить 30 FPS, то с лучами у половины участников теста возникли определенные сложности.
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Задействование режима Path Tracing, дающего по настоящему сногсшибательную картинку, еще больше увеличило нагрузку на GPU. В таком виде Cyberpunk 2077: Phantom Liberty превращается в наиболее продвинутую в графическом плане игру, но ценой значительного снижения частоты кадров.
К сожалению, обеспечить полное погружение в атмосферу киберпанка на 4K-мониторе в настоящий момент не может ни одна существующая видеокарта, в том числе великая GeForce RTX 4090. Производительности текущего флагмана от NVIDIA не достаточно для отрисовывания даже 20 FPS.
Получается, что будущие поколения графических ускорителей не останутся без дела на момент своего выхода. Их уже будут ждать существующие игровые проекты с повышенными системными требованиями.