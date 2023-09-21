Производительность текущего поколения видеокарт слишком мала

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит 26 сентября, но TechPowerUp уже протестировали несколько десятков популярных видеокарт в грядущем дополнении. И, если в обычном режиме без лучей все видеокарты, включая GeForce RTX 3050, смогли обеспечить 30 FPS, то с лучами у половины участников теста возникли определенные сложности.

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Задействование режима Path Tracing, дающего по настоящему сногсшибательную картинку, еще больше увеличило нагрузку на GPU. В таком виде Cyberpunk 2077: Phantom Liberty превращается в наиболее продвинутую в графическом плане игру, но ценой значительного снижения частоты кадров.

К сожалению, обеспечить полное погружение в атмосферу киберпанка на 4K-мониторе в настоящий момент не может ни одна существующая видеокарта, в том числе великая GeForce RTX 4090. Производительности текущего флагмана от NVIDIA не достаточно для отрисовывания даже 20 FPS.

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Получается, что будущие поколения графических ускорителей не останутся без дела на момент своего выхода. Их уже будут ждать существующие игровые проекты с повышенными системными требованиями.