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Razg0n
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
Более новые модели, но не все.

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Непрерывный рост благосостояния населения неизменно вызывает вопрос — какой айфон выбрать для покупки в этом году? Появляться с устаревшим девайсом в приличном обществе недопустимо, но и бездумно тратить средства тоже не стоит.

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Анализ рынка показал, что iPhone 6, 6s, 7, 8 и более младшие модели можно даже не рассматривать. Емкость батареи в них не позволит владельцу надолго отлучаться от розетки. Кроме того, современный софт откровенно тормозит на морально устаревшем железе. А еще данные смартфоны довольно сложно найти в хорошем состоянии. Последний фактор также применим к iPhone X и XS.

Что касается iPhone SE 1-го поколения, то он имеет чересчур маленький экран, неудобный для использования с новыми приложениями. iPhone SE 2 слишком быстро разряжается. А iPhone SE 3 сильно проигрывает iPhone Xr и iPhone 11 по опыту использования, и в целом переоценен.

iPhone Xr в идеальном состоянии за 20-25 тысяч рублей открывает список рекомендуемых к покупке iPhone. Относительно емкая батарея, большой экран, наличие технологии FaceID и т. д. делают его минимально допустимым для использования в 2023 году.
Самый популярный в России iPhone 11 также можно смело брать. Причем желательно оригинальный, а не собранный китайскими народными умельцами. Лишь в этом случае можно ощутить всю прелесть обладания продукцией Apple.

iPhone 12 mini и 13 mini неликвидны, и их не просто реализовать на вторичном рынке. К тому же по автономности "миники" уступают страшим собратьям.

iPhone 14 почти во всем повторяет iPhone 13, но стоит дороже, поэтому его кандидатура на покупку отклоняется. Что до iPhone 15, то он только появился, и сейчас купертиновцы занимаются снятием сливок. Вероятно, что стоит подождать несколько месяцев, прежде чем ажиотаж вокруг новинки уляжется.

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В сухом остатке получается, что в настоящий момент к покупке стоит рассматривать iPhone Xr, 11, 12 13 и старшие модификации последних трех. Приобретение сильно устаревших моделей может обернуться пустой потерей денежных средств, а самых новых — существенной переплатой за минорные обновления.

#apple #смартфон #iphone
Источник: youtube.com
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