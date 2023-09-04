Со скрипом играть на топах можно только на средних и низких разрешениях

Вышедшая несколько дней назад Starfield совершила настоящую революцию в современной игровой индустрии. Невероятная детализация мира, качественные текстуры и физически корректное освещение внесли огромный вклад в формирование реалистичного и атмосферного геймплея.

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Вместе с тем, подобная красота не обошлась бесплатно. Обработка графики высочайшего уровня потребовала значительных вычислительных ресурсов GPU, настолько огромных, что справиться с данной задачей в настоящий момент не способен ни один существующий графический ускоритель.

Последние тесты производительности видеокарт в Starfield показывают, что на ультра настройках в разрешении 4K даже самые быстрые решения в лице GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX не могут отрисовать минимальные для современных игроков 60 FPS. В 1440p указанную отметку смогли пересечь только флагманы текущего поколения. А в 1080p не стыдный гейминг начинается с Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 4080.

Графические инновации в Starfield задрали планку системных требований на столь высокий уровень, что раскрытие мониторов с частотой кадров от 144 FPS и выше сейчас просто физически невозможно без применения различных технологических уловок, которые визуально портят картинку. Остается надежда на то, что когда-нибудь, в отдаленном будущем, нативное изображение сможет выдать гипотетическая GeForce RTX 7090.