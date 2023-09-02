Прохладный углепластик возвращается

Нулевые запомнились русскоязычному игровому сообществу в том числе и наспех оформленным переводом множества популярных тайтлов. В те годы машинное обучение еще не было широко распространено, а наиболее прогрессивным ПО, способным выполнить данную задачу, являлся отечественный программный пакет PROMT.

По ходу локализации естественным возникали различные ошибки в тексте, меняющие смысловой контекст. Иногда слова сочетались довольно причудливым образом, что в итоге привело к пополнению геймерского народного фольклора своеобразными мемами.

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Как известно, появившийся вчера в раннем доступе Starfield не получил официального перевода на русский язык, поэтому тут и там начали появляться локализации от команд энтузиастов. Одна из них, именуемая "билдоманей головного мозга", решила тряхнуть стариной и расчехлить легендарный переводчик, чтобы погрузить пользователей своего творения в атмосферу ностальгии по былым временам.

В процессе конвертации всех диалогов на английском в русский не обошлось без рождения оригинальных и замысловатых строк. Например, один из астронавтов произносит фразу: "всё хорошо. Ничто". Фанаты отметили здесь стиль, присущий Шукшину, и дополнили ее, преобразовав в "Ничто не истинно. Все хорошо. Ничто". Также, в другом моменте, вопрошание одного из героев о чем-то прохладном мгновенно отсылает к знаменитому "охладите" из Grand Theft Auto: San Andreas.

В общем, полученный результат можно назвать, скорее, шуточным, чем имеющим практическое применение. К настоящему моменту другая команда выпустила уже третью версию более-менее качественной локализации Starfield с задействованием технологий искусственного интеллекта и глубокого обучения.