Как говорится, на словах Лев Толстой.

Известный мотивационный оратор Роберт Кийосаки пошёл по наклонной из-за своей крайне неудачной стратегии по управлению капиталом. "Гуру инвестирования" вложил значительный обьем собственных, и полученных от сторонних лиц, средств в криптовалютный рынок, на чем практически полностью погорел.

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Он скупал Биткоин по заоблачным ценам и убеждал крупных игроков следовать за ним. Падение BTC стремительно обнулило капитал Роберта, превратив его в банкрота. Сюда также добавились непродуманные вложения в американский рынок "на хаях". В следующем году наступит час икс, когда все долги необходимо будет вернуть, и для этого Кийосаки просто жизненно необходимо "цифровое золото", как минимум по 150000$.

Некогда знатный инфоцыган обладал состоянием в 100 млн долларов, но теперь едва сводит концы с концами, существуя лишь на гонорары со своих книг. В общем, в очередной раз было доказано, что торговля финансовыми инструментами на заемные деньги до добра не доводит, так как риски в подобном случае не имеют предельной величины.