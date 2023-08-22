Такого не видела ни одна западная страна

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин анонсировал резкое единомоментное повышение минимального размера оплаты труда, начиная с 1 января 2024 года. Прибавка составит внушительные 18,5%, что опережает официальный уровень инфляции.

Быстрый рост доходов населения непременно отразится не только на всей экономике страны, но и на настроении граждан. Отныне жить станет еще лучше и веселее. Что в свою очередь дополнительно приведет к ускорению развития всех отраслей, включая торговлю.

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Таким образом, Россия значительно опередила страны Запада и США по показателю увеличения МРОТ. В Америке минимальная зарплата остается на одном и том же уровне тринадцатый год подряд. Нашим соотечественникам остается только посочувствовать рядовым американцам, и пожелать им более эффективных руководителей страны.

В общем, несмотря на структурное изменение экономической обстановки, забота о гражданах в РФ не прекращается ни на минуту. Будем надеяться, что в дальнейшем власти будут чаще радовать нас столь щедрыми подарками.