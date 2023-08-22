"Красный лагерь" лидирует не только на настольных ПК

Сегодня были опубликованы первые тесты самого производительного игрового ноутбука на планете Земля — ASUS ROG Scar 17. Данный агрегат оснащен самым быстрым в мире процессором для игр — 16-ядерным AMD Ryzen 9 7945HX3D, включающем в себя L3 кеш внушительного объема в 128 МБ. Обозначенный CPU имеет TDP в 55-75 Вт и способен автоматически разгоняться до 5,4 ГГц.



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Сравнение в играх выявило полную и безоговорочную победу Ryzen 9 7945HX над всеми существующими мобильными "камнями", включая Core i9-13980HX, используемый в Alienware M18. Что касается чистой процессорной производительности, то она менее чем на 10% отстает от демонстрируемой десктопным Ryzen 9 7950X3D.

Впрочем, стоит упомянуть, что преимущество по частоте кадров в основном было выявлено при задействовании разрешения 1080p, в то время как в QHD, которое применяется в ASUS ROG Scar 17, разрыв между оппонентами сокращался, а в 4K практически полностью сводился на нет. Но, как бы то ни было, надо признать, что на сегодняшний день максимальный FPS в играх на ноутбуках обеспечивают платформы от AMD.