Старые песни о главном продолжаются

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не высоко оценил экономический потенциал России, заявив, что страна по сути представляет из себя всего-навсего бензоколонку, владелец которой обладает атомной бомбой. А вот Китай, по его словам, действительно является значимым геополитическим игроком, с которым есть несущественные разногласия.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин дал оценку умственным способностям Борреля, сказав, что его поведение не соответствует уровню высокоинтеллектуального индивида. По словам Карасина, шеф евродипломатии "опять отличился своей мудростью", выдав в себе неразумного пигмея.

Провал украинской геополитики и надвигающийся со стороны Америки новый мировой финансовый кризис заставляют западных чиновников все чаще впадать в вербальную истерию. Жаль, что Европа утратила самостоятельность и бессильна что-либо высказать против своего заокеанского хозяина.

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