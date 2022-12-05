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Россия отказывается принимать установленный ЕС и G7 потолок цен на нефть
Мир ожидает новая крупная дестабилизация энергетического рынка.
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Сегодня 5 декабря страны Евросоюза, а также государства входящие в группу G7 и Австралия ввели в действие норму, устанавливающую на перевозимую морем российскую нефть потолок предельной цены в 60 долларов за баррель. Ограничение на нефтепродукты начнёт действовать с 5 февраля следующего года. Решение принято в рамках очередного пакета санкций, причём принятая отметка может подлежать корректировке при необходимом согласовании.

Ранее руководство России уже заявляло, что не будет продавать нефть странам, принявшим эти ограничения, а все потоки будут перенаправлены в дружественные страны.

Своё мнение по этому поводу выразил замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что Россия отказывается принимать установленный потолок цен на нефть. В данный момент проводится анализ нефтяного рынка, по результатам которого будут приняты решения по дальнейшей организации поставок нефти в другие страны. Он уточнил, что необходимая подготовка для "встречи" новых ограничений была проведена заранее.

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На вопрос о влиянии новых мер на мировые цены на нефть пресс-секретарь ответил, что они безусловно изменятся. Более того, мировой энергетический рынок ожидает новый виток серьёзной дестабилизации. Что касается влияния этого процесса на экономику России, то по словам Пескова она обладает необходимым запасом прочности и введённые ограничения на неё не повлияют.

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