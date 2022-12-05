Он считает, что в отношении YouTube "должны быть приняты самые жесткие меры".

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Евгений Пригожин обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой признать деятельность американской корпорации Google LLC нежелательной на территории Российской Федерации. В частности речь идёт о самом популярном в мире видеохостинге YouTube, через который по его мнению распространяется информация, очерняющая Россию и дискредитирующую власть, что, в том числе создаёт угрозу национальной безопасности страны. Он считает, что должны быть приняты самые жёсткие меры по ограничению распространения недостоверной информации.

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Подобные претензии к деятельности Google в России не являются чем-то новым, некоторые специалисты полагают, что блокировка YouTube на территории РФ это всего лишь дело времени, когда отечественная площадка Rutube достигнет определённого качества. В течении последнего времени о необходимости блокировки самого крупного видеохостинга высказывались различные политики и высокие должностные лица России. Первопричиной конфликта стала блокировка российских каналов, принадлежащих различным государственным структурам, которая была проведена в рамках так называемой "информационной войны". Недавно руководитель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уже анонсировал обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с заявлением о блокировке YouTube на территории РФ.