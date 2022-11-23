Максимальная сумма штрафа может составить 10 млн рублей.

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Российские СМИ сообщают, что сегодня во втором чтении Госдумой был единогласно одобрен проект закона о запрете ЛГБТ пропаганды. Он расширяет перечень запрещённой для демонстрации информации, касающейся нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Проект также затрагивает размещение сведений, побуждающих несовершеннолетних к смене своего пола.

Закон коснётся практически всех сфер распространения информации: СМИ, аудио и видеосервисов, книг, кино и рекламы. Кроме того предусматривается введение обязательной возрастной маркировки контента и введение платных подписок на теле-радио материалы "для взрослых".

Пока что нарушение закона не повлечёт за собой уголовную ответственность и будут применяться нормы административного наказания в соответствии с КоАП РФ.

За пропаганду ЛГБТ граждане могут быть оштрафованы на сумму до 400 тыс. рублей, должностные лица на сумму до 800 тысяч рублей, юридические лица до 5 млн с приостановкой деятельности до 90 дней.

За пропаганду педофилии: граждане - до 800 тыс. рублей, должностные лица до 2 млн рублей, юрлица до 10 млн рублей с приостановкой до 90 суток.

Максимальная сумма штрафа за размещение информации, побуждающей к смене пола среди подростков составит 4 млн рублей.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснил, что пользователи соцсетей не будут нести ответственность, если на их странице кто-то другой разместит запрещённую информацию, поскольку он не является собственником страницы в юридическом смысле. То же самое касается блогеров, если нарушение происходит на их личных страницах или в комментариях под их материалами.

Кроме того, в России будет запрещена продажа соответствующих теме товаров.

Поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии и насилия в компьютерных играх депутаты в том же заседании отклонили.

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Источники: Интерфакс, Фонтанка