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С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
Взамен сбежавшим нанято около 100 тысяч неквалифицированных рабочих из сёл и деревень.
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Пандемия коронавируса вроде бы сошла на нет или по крайней мере ушла с первых страниц информационного поля. Как известно, больше всего в борьбе с вирусной инфекцией отличился Китай, где к этому вопросу подходят самым кардинальным способом. Из закрытого китайского суверенного интернета в мировую сеть периодически просачивалась информация о порой вопиющих случаях, когда при малейшем подозрении на COVID-19 людей фактически замуровывали в их домах и квартирах, заваривая снаружи металлические двери электросваркой. Прославилась и крупнейшая фабрика Foxconn в Чжэнчжоу, где производится большая часть iPhone и MacBook для компании Apple. Более 200 тысяч рабочих были практически взяты в заложники — их заперли на карантин и запретили покидать территорию завода и общежитий, вынуждая продолжать работу. При этом условия содержания оказались крайне невыносимыми, поскольку поставки еды и питьевой воды не были организованы должным образом и многие жаловались на голод, заявляя, что им дают только немного хлеба и лапшу быстрого приготовления. Размещение в общежитиях, расположенных недалеко от фабрики, также нельзя назвать приемлемыми, поскольку они оказались полностью переполнены.

На фоне такой ситуации, не желая мириться с издевательствами, многие работники предприятия начали попросту сбегать, бросая всё. Не помогло даже увеличение ежедневной премии в четыре раза. Исход оказался настолько массовым, что под угрозу было поставлено исполнение контрактных обязательств Foxconn перед Apple.

Поскольку фабрика Foxconn является системообразующей в регионе и на неё приходится более 50% экспортной выручки провинции Хэнань, то в дело вмешалось местное правительство. По его прямому указанию была отправлена разнарядка чиновникам в сёла и деревни с требованием направить рабочие руки на завод Foxconn.

Сообщается, что в ходе такой мобилизации удалось привлечь около 100 тысяч новых работников. Это означает, что ранее с завода сбежало около половины работников. Основная проблема состоит в том, что теперь на сборочной линии по производству iPhone и MacBook будут трудиться абсолютно неквалифицированные крестьяне, что неминуемо скажется на качестве продукции. Руководство завода и Apple отрицают вероятность снижения качества продукции, но уже сообщили, что ожидают более низкие поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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К слову завод Foxconn уже не в первый раз прославился своими условиями труда. Например, в 2010 году из-за невыносимых условий там совершили самоубийства 10 работников. После того как информация об этом попала в прессу, Foxconn пообещал повысить рабочим зарплату, но потом "забыл" это сделать. Пресса писала, что оплата на фабрике совпадает с минимальной установленной государством. Людям её не хватает даже на основные потребности и они вынуждены работать сверхурочно, не покладая рук, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи.

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#apple #iphone #китай #foxconn #macbook #локдаун #брак #завод #фабрика #рабство
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