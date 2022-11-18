Она уже лежит на соответствующих ресурсах.

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Сегодня 18 ноября 2002 года состоялся релиз PC-версии захватывающего экшен-приключения Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, который с ноября 2020 года являлся эксклюзивом для консолей PlayStation.

Успевшие оценить игру критики, оставили о ней весьма положительные отзывы. В частности отмечается хорошее качество портирования и отличная оптимизация графики для ПК, с поддержкой NVIDIA DLSS 2/3, AMD FSR 2.1 и Intel XeSS, сверхшироких экранов и присутствием технологии трассировки лучей.

К сожалению для себя и к счастью для многих геймеров, компания Sony не стала включать в проект защиту Denuvo, ограничившись лишь стандартными средствами онлайн-магазинов Epic Games Store и Steam. Этим не преминули мгновенно воспользоваться современные Робин Гуды, взломавшие игру практически сразу после релиза.

Сейчас взломанные сборки уже выложены на ресурсах, названия которых нельзя называть, а потому каждый желающий может предварительно ознакомиться с игрой, прежде, чем её купить или не купить.

Стоит отметить, что рекомендуемые, а не минимальные системные требования у Marvel’s Spider-Man: Miles Morales более, чем щадящие. Для комфортной игры достаточно процессора уровня Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen5 1600, видеокарты NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ), которые сейчас продаются майнерами практически на развес, 16 ГБ оперативной памяти, что уже стало мейнстримом, и 75 ГБ свободного места на SSD.

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