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Крупные международные инвесторы отказываются от криптовалют и больше не хотят иметь с ними дел
Инвесторы, управляющие сотнями миллиардов долларов, полностью разочаровались в крипторынке.
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Ещё некоторое время назад в условиях нестабильного мирового рынка многие инвесторы считали обязательным наличие у себя криптовалютных активов при их стратегическом распределении. Но буквально за несколько месяцев различные действия регуляторов ведущих стран, а также переход сети Ethereum с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS) привели к обрушению курсов криптовалют и, как следствие, снижению к ним интереса инвесторов. Последней каплей стал скандальный крах криптобиржы FTX, заставивший вкладчиков всесторонне пересмотреть своё отношение к криптовалютным активам.

Издание Bloomberg опубликовала мнение представителей крупных авторитетных международных институциональных инвесторов, управляющих сотнями миллиардов долларов своих клиентов. Они говорят, что структура крипторынка стала слишком рискованна, что неизбежно влечёт за собой большие финансовые потери. В такой ситуации о перспективах включения криптовалют в основные портфели не может быть и речи. И дело не только в текущем кредите доверия, но и в сомнительности существования финансовой криптоэкосистемы в целом.

На данный момент Bitcoin торгуется в районе 13 000 долларов за монету, хотя не так давно ему предрекали курс от 75 000 до 146 000 долларов к концу 2022 года. Некоторые эксперты говорили даже о частичном вытеснении золота. Сейчас предсказывать будущее основной криптовалюты на долгосрочную перспективу уже никто не берётся.

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В целом, главы инвестиционных компаний пришли к осознанию, что ничего не производящая, а сжигающая деньги отрасль обречена на провал.

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#криптовалюты #биткоин #инвестиции #ftx #крах #биржы
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