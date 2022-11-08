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Вряд для кого-то станет открытием тот факт, что покупка электроники на площадке Aliexpress всегда являлась лотерей с определённым процентом неудач. Но сегодня дело осложнилось тем, что крах майнинга на видеокартах способствовал их выбросу на рынок просто в небывалом ранее количестве. Причём это модели, как предыдущих, так и актуальных поколений RTX 3000. Многие из них продаются под видом абсолютно новых, на самом деле являясь "конструктором" из бывших в употреблении деталей. Зачастую такие карты имеют настолько привлекательные ценники, что некоторые покупатели не могут уберечь себя от соблазна их приобрести, попадая в ловушку недобросовестных продавцов. Шутка ли, но некогда недоступную для большинства геймеров NVIDIA GeForce RTX 3070 предлагают всего за 19 707 рублей, что более, чем в два раза ниже рекомендованной рублёвой цены. И это при том, что подобная видеокарта до сих пор способна "вытянуть" все актуальные игры.
Так что с не так с видеокартами с Ali?
Многие специалисты отмечают, что в Китае налажена целая индустрия, когда отслужившие своё в майнинге или "мёртвые" по разным причинам видеокарты "потрошатся" на запчасти, которые потом используются при производстве так называемых "новых" видеокарт. Это и перегретые чипы видеопамяти из разных партий и на ладан дышащие чипы GPU. При этом сама сборка из некачественных деталей чаще всего оставляет желать лучшего, ведь используется некачественный припой, имеет место нарушение технологий ремонта, и прочие прелести.
При таких раскладах неудивительно, что от многих покупателей и блогеров всё больше и больше поступает информация о крайне коротком сроке службы таких товаров. Некоторые из подобных приобретений могут прослужить считанные часы или даже минуты после установки, а затем просто "умереть", даже не помахав на прощание артефактами изображения.
Восстанавливать такого погорельца в местной мастерской может оказать просто финансово невыгодно, да и не каждый мастер возьмётся за такую работу. А добиться справедливости от продавца с Aliexpress и вернуть свои деньги зачастую практически невозможно.
Здесь и настаёт момент, когда к месту вспомнить народную мудрость про скупого, который платит дважды.
Конечно, не всё так плохо, и именно вам может повезти и достаться вполне сносный графический ускоритель по бросовой цене.