Их собирают из бывших в употреблении деталей.

реклама

Вряд для кого-то станет открытием тот факт, что покупка электроники на площадке Aliexpress всегда являлась лотерей с определённым процентом неудач. Но сегодня дело осложнилось тем, что крах майнинга на видеокартах способствовал их выбросу на рынок просто в небывалом ранее количестве. Причём это модели, как предыдущих, так и актуальных поколений RTX 3000. Многие из них продаются под видом абсолютно новых, на самом деле являясь "конструктором" из бывших в употреблении деталей. Зачастую такие карты имеют настолько привлекательные ценники, что некоторые покупатели не могут уберечь себя от соблазна их приобрести, попадая в ловушку недобросовестных продавцов. Шутка ли, но некогда недоступную для большинства геймеров NVIDIA GeForce RTX 3070 предлагают всего за 19 707 рублей, что более, чем в два раза ниже рекомендованной рублёвой цены. И это при том, что подобная видеокарта до сих пор способна "вытянуть" все актуальные игры.

Так что с не так с видеокартами с Ali?

Многие специалисты отмечают, что в Китае налажена целая индустрия, когда отслужившие своё в майнинге или "мёртвые" по разным причинам видеокарты "потрошатся" на запчасти, которые потом используются при производстве так называемых "новых" видеокарт. Это и перегретые чипы видеопамяти из разных партий и на ладан дышащие чипы GPU. При этом сама сборка из некачественных деталей чаще всего оставляет желать лучшего, ведь используется некачественный припой, имеет место нарушение технологий ремонта, и прочие прелести.

При таких раскладах неудивительно, что от многих покупателей и блогеров всё больше и больше поступает информация о крайне коротком сроке службы таких товаров. Некоторые из подобных приобретений могут прослужить считанные часы или даже минуты после установки, а затем просто "умереть", даже не помахав на прощание артефактами изображения.



Восстанавливать такого погорельца в местной мастерской может оказать просто финансово невыгодно, да и не каждый мастер возьмётся за такую работу. А добиться справедливости от продавца с Aliexpress и вернуть свои деньги зачастую практически невозможно.

Здесь и настаёт момент, когда к месту вспомнить народную мудрость про скупого, который платит дважды.

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3070 за 42тр в Регарде RTX 3080 за 62 тр в Регарде ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Конечно, не всё так плохо, и именно вам может повезти и достаться вполне сносный графический ускоритель по бросовой цене.