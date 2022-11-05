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American Thinker: Джо Байден не управляет США, а лишь озвучивает решения теневого правительства
Обозреватель Брайан Каменкер считает, что Байден явно демонстрирует все признаки старческого слабоумия и в таком состоянии просто не способен самостоятельно управлять государством, позиционирующим себя в качестве мирового гегемона.
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Физическое и ментальное состояние президента Соединённых Штатов Америки уже не первый месяц обсуждает весь мир, ведь от принятых Джо Байденом решений и подписанных им документов зависит очень многое, как во всём мире, так и в самой цитадели "демократии", которую Америка на протяжении многих десятилетий непрестанно экспортирует в страны на других континентах, зачастую сбрасывая свой "товар" из отсеков бомбардировщиков.

Но не меньше других здоровье главы белого дома беспокоит и самих граждан США, которые не раз становились свидетелями его общения с духами умерших, дезориентацией в пространстве, потерей памяти и довольно странных заявлений.

Своё мнение по этому поводу выразил обозреватель американского ежедневника American Thinker Брайан Каменкер. Он считает, что Байден явно демонстрирует все признаки старческого слабоумия, и в таком состоянии просто не способен самостоятельно управлять государством, позиционирующим себя в качестве мирового гегемона. За время правления Джозефа младшего было подписано множество крайне радикальных указов, а государственную управленческую систему заполонили сомнительные личности, что в совокупности нанесло стране колоссальный ущерб. Сложно поверить, что вечно находящийся в тумане Байден способен на такую сложную игру.

Сам факт появления в овальном кабинете подобного человека указывает на его марионеточную роль и продвижение на пост президента сторонними силами с огромными финансово-политическими ресурсами. Именно таким огромным влиянием и деньгами, по мнению аналитика American Thinker, обладает «Фонд Сороса» (деятельность организации запрещена на территории РФ), который и является реальным теневым правительством Соединённых штатов.

Он отметил, что вся деятельность фонда на протяжении долгого времени была направлена на получение реальной лидирующей власти в США. Для осуществления своей программы в организацию привлекались наиболее умные и опытные специалисты из разных областей. А поскольку все действия организации ограждались от публичной огласки, то истинных целей руководителей теневого правительства не знает никто, кроме них самих.

В конце октября о вредительской для США роли администрации Байдена высказался сенатор-республиканец Джон Баррассо. Он также указал на то, что правительство находится под влиянием негосударственных групп.

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В том же месяце, об управлении страной теневым правительством, а не командой Байдена, уже открыто заявила член конгресса Клаудия Тенни.

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#сша #президент #сорос #теневое правительство #теория заговора #трэш
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