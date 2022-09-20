Наступает вечер одинаковых новостей.

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Сегодня, в 17:55 по московскому времени состоится долгожданный анонс видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 40 на архитектуре Ada Lovelace. Это означает, что каждый ресурс поспешит поведать своим читателям так называемый "Breaking news". Нас ожидает вечер одинаковых новостей, который тем не менее обещает стать интересным и жарким на споры.

Основным докладчиком станет бессменный руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Он расскажет об основных преимуществах новой линейки. Скорее всего пока что будут представлены только флагманские модели. Основная интрига развернётся вокруг RTX 4080, которая согласно утечкам должна получить две модификации с видеопамятью объёмом 16 ГБ и 12 ГБ, а также крайне большим разбросом по количеству CUDA-ядер, что никак не вяжется со здравым смыслом. Большинство компьютерных энтузиастов сходятся во мнении, что это всё-таки будут разные модели RTX 4080 и RTX 4070.

Самостоятельно ознакомиться с трансляцией можно на youtube-канале NVIDIA GeForce, где уже идёт обратный отсчёт.

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