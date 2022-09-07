И даёт ли это задел на будущее?

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Все геймеры прекрасно знают, что установить в видеокарту начального уровня GeForce RTX 3060 двенадцать гигабайт видеопамяти компанию NVIDIA вынудила конфигурация чипа GPU GA106 с 192-битной шиной. Собственно, выбор у производителя был невелик: либо наделить RTX 3060 шестью гигабайтами, которые не позволили бы выставить в некоторых играх максимальные настройки графики, или установить явно избыточные 12 ГБ, что больше, чем в RTX 3060 Ti, RTX 3070 (Ti) и RTX 3080 (в версии с 10 ГБ). Тем не менее какой-то внутренний осадок у пользователей остался, ведь те же владельцы RTX 3070 хотели бы видеть в своих видеокартах более 8 ГБ GDDR6.

Но дело сделано - видеокарты выпущены, куплены и отрабатывают своё предназначение. Теперь настало время выяснить, использует ли RTX 3060 весь потенциал своего большого видеобуфера сейчас или может быть он станет неким заделом на будущее.

Поможет нам в этом youtube-канал ShadowSeven, который протестировал RTX 3060 в нескольких современных играх в разрешении 4K на максимальных настройках графики, что позволит нам оценить уровень загрузки видеопамяти.

Результаты получились следующие.



Единственной игрой, зарезервировавшей для себя более 8 ГБ оказалась Far Cry 6. Но вряд ли производительность RTX 3060 в ней упала бы, будь у неё 8 ГБ видеопамяти, если представить, что такая конфигурация могла существовать.

Такие многопользовательские онлайн проекты, как Fortnite и Valorant и вовсе отказываются использовать более 4 ГБ, даже в разрешении 4K.

А что насчёт теории с заделом на будущее? Существует большая вероятность, что когда играм в массовом порядке или даже индивидуально потребуется объём видеопамяти в 12 ГБ, то чип GA106 в RTX 3060 их просто-напросто уже "не вытянет" и не сможет обеспечить игроку приемлемый уровень FPS при высоких настройках графики. Некоторые могут с этим не согласится, ведь памяти много не бывает и у нас есть великолепные примеры из прошлого, взять хотя бы ту же GTX 1060 в вариантах с 3 и 6 ГБ.

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Как бы то ни было, на данный момент можно с определённостью заявить, что большую часть резерва двухгигабайтных чипов GDDR6 NVIDIA потратила напрасно, выпустив явно не сбалансированную модель, которой в текущих реалиях хватило бы и 8 ГБ видеопамяти. Кроме того, это увеличило себестоимость модели, а также вселяет неоправданные надежды в некоторых владельцев RTX 3060.