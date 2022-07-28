Надежда есть, но возникают острые углы.

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Опрос изданием "Коммерсантъ" крупных российских дистрибуторов потребительской электроники выявил наличие довольно сложной ситуации. Сокращение поставок по определённым группам товаров во втором квартале текущего года достигло 75% (ноутбуки и компьютеры). Некоторые компании склоны считать, что осенью в России назреет ощутимый дефицит электроники.

Представитель крупнейшего российского дистрибутора (оптового поставщика) Merlion сообщила о сокращении поставок смартфонов в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее острый дефицит наблюдается по продукции ушедших с нашего рынка Apple и Samsung. По её словам, запас товаров данного бренда позволит сохранить уровень продаж в течении одного-двух месяцев. Эти опасения подтвердил и директор diHouse, ожидающий возникновения нехватки потребительской электроники в сентябре-октябре этого года.

Тем не менее сами ритейлеры (розничные продавцы) утверждают обратное. Они заявляют, что необходимые запасы техники не только сохраняются, но и регулярно восполняются. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» уверяет, что в их торговой сети представлен весь спектр товаров известных брендов по категориям: смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, телевизоры и прочая бытовая техника. Такую же позицию выразили в «МегаФоне» и МТС. Это стало возможным благодаря налаживанию сотрудничества с мелкими частными поставщиками. Кроме того, зачастую и сами ритейлеры формируют поставки через альтернативные каналы.

Обратной стороной альтернативных поставок, по мнению «Марвел-Дистрибуция», является правовая защита покупателя и сертификация продукции. При невозможности возврата производителю бракованного или неисправного товара вся финансовая ответственность ложится на продавца. Выдержать такую нагрузку в масштабах всей страны способны только крупные дистрибуторы. В то же время даже они не могут в одночасье изменить механизмы, отработка которых шла десятилетиями. Не на последнем месте у крупных поставщиков стоит и репутационный вопрос. Узнав о поставках товаров по серым схемам, известные бренды могут отказаться с ними сотрудничать в будущем. Это ставит поставщиков перед нелёгким выбором, если учитывать долгосрочные стратегии развития.

По мнению экспертов, со временем мелкие поставщики начнут увеличивать свою долю в поставках на российский рынок, отбирая её у крупных дистрибуторов. Но несмотря на это, на данный момент говорить о налаживании параллельного импорта в нужных потребителям объёмах пока что не приходится.

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Источник: "Коммерсантъ"