Мировой финансовый кризис, высокие продажи в период пандемии, стагнация на рынке криптовалют вносит свои корректировки в уровень потребительского спроса на различные виды электроники. В свою очередь это неминуемо сказывается и на производителях компонентов, в частности чипов памяти DRAM.
Сегодня ресурс TrendForce опубликовал обновлённый отчёт с прогнозом цен на рынке DRAM. Согласно представленным данным уже в третьем текущего года ожидается снижение средних общемировых цен на данный вид продукции до 10%. При обострении конкурентной борьбы за покупателя этот показатель может увеличиться.
Причиной изменения стоимости DRAM указывается необходимость снижения производственных запасов. Наименьший спрос на данный момент наблюдается в серверном сегменте.
Точные данные отчёта выглядят следующим образом:
- снижение стоимости чипов DRAM, используемых при производстве модулей оперативной памяти для компьютеров, достигнет 5-10%;
- чипы для серверной памяти потеряют в цене также 5-10%;
- память для мобильных устройств и потребительская DRAM сбросят 8-13% своей стоимости;
- память для графических ускорителей (видеокарт) упадёт в цене на 3-8%.
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