Что не гарантирует снижение цен на оперативную память и видеокарты в магазинах, особенно в России.

Мировой финансовый кризис, высокие продажи в период пандемии, стагнация на рынке криптовалют вносит свои корректировки в уровень потребительского спроса на различные виды электроники. В свою очередь это неминуемо сказывается и на производителях компонентов, в частности чипов памяти DRAM.

Сегодня ресурс TrendForce опубликовал обновлённый отчёт с прогнозом цен на рынке DRAM. Согласно представленным данным уже в третьем текущего года ожидается снижение средних общемировых цен на данный вид продукции до 10%. При обострении конкурентной борьбы за покупателя этот показатель может увеличиться.

Причиной изменения стоимости DRAM указывается необходимость снижения производственных запасов. Наименьший спрос на данный момент наблюдается в серверном сегменте.

Точные данные отчёта выглядят следующим образом:

- снижение стоимости чипов DRAM, используемых при производстве модулей оперативной памяти для компьютеров, достигнет 5-10%;

- чипы для серверной памяти потеряют в цене также 5-10%;

- память для мобильных устройств и потребительская DRAM сбросят 8-13% своей стоимости;

- память для графических ускорителей (видеокарт) упадёт в цене на 3-8%.

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