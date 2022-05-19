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Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

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Игровые приставки Sony PlayStation всегда были популярны в России. Сначала насладиться в полной мере пятым поколением популярной платформы россиянам не позволили низкие объёмы поставок консолей и вызванный этим дефицит с высокими ценами, а затем компания Sony и вовсе ушла с рынка РФ.

Но как известно, вакуум всегда стремится чем-нибудь заполниться. Для россиян такой альтернативой стали современные клоны некогда, лет тридцать назад, мегапопулярных 8-ми и 16-ти битных игровых приставок Sega Mega Drive и Dendy (NES) - об этом сообщает ТАСС.



Согласно исследованиям компании "Платформа ОФД", ежедневно обрабатывающей до 50 миллионов кассовых чеков, в топ продаж российского игрового рынка вышли клоны 8-16-битных стационарных ретро-консолей, подключаемых к телевизору. Рост объёма продаж составил 13% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек на подобные приставки составил 3530 рублей. В тоже время продажи PlayStation упали на 78%, утянув за собой продажи различных подписок, просевшие на 42%.

В настоящее время клоны 8-16-битных ретро-консолей адаптированы к современным телевизорам и зачастую уже включают в себя коллекцию классических игр. Серьёзное влияние на такой переход части консольщиков на классику оказали и уход с рынка РФ компаний Microsoft и Nintendo, но они традиционно занимали меньшую долю, нежели PlayStation.

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