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Youtube-канал определил смысл покупки новой RX 6750XT, сравнив её в играх с RTX 3070 и RX 6700 XT
AMD Radeon RX 6750 XT: быстрее, выше, сильнее?
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Новичок в мире компьютеров может задаться вопросом, а зачем вообще командой AMD выпущена линейка видеокарт AMD Radeon RX 6*50 XT, если по сравнению с предыдущей серией Radeon RX 6*00 XT она ничего, кроме незначительного повышения частот GPU и возросшей пропускной способности видеопамяти не предлагает? К тому, же у новинок более высокая цена. Не проще ли взять продукт из старой серии и разогнать его? Не менее интересен вопрос сравнения Radeon RX 6750 XT в игровых приложениях с конкурентом от "зелёных" на примере модели NVIDIA GeForce RTX 3070, с момента релиза которой прошло уже более полутора лет, что немало по компьютерным меркам. В возникших вопросах нам поможет разобраться зарекомендовавший себя youtube-канал Benchmark, проделавший немалый труд по сравнению игровой производительности указанных видеокарт.

Тестовая система базировалась на самом "мощном игровом" процессоре от AMD - Ryzen 5800X3D, при поддержке 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 Мгц и таймингами CL14. Кроме разрешений 1080р и 1440р, авторы замахнулись на вечно недостижимый современными видеоадаптерами режим 4К. Сравнение проводилось в 11 популярных играх. Давайте посмотрим, что из всего этого получилось.

В разрешении 1080p карта Radeon RX 6750 XT превосходит своего предшественника Radeon RX 6700 XT на значение 6% при возросшей на 15% цене. При этом новинка идёт практически вровень со своим "зелёным" соперником, немного превосходя его по минимальному кадру.

Стоит отметить, что рекомендованная цена (каким бы смешным в наше время это словосочетание не казалось) GeForce RTX 3070 была установлена в 500 долларов США, что на 50$ меньше, чем у RX 6750 XT. Но инфляция, полупроводниковый кризис и отсутствие в рознице видеокарт по рекомендуемым ценам, как явления, не позволяют на этом этапе тестирования установить эти показатели в качестве определяющих выбор покупателя.

В разрешении 1440p картина не претерпевает существенных изменений: Radeon RX 6750 XT смотрит на младшую сестрёнку Radeon RX 6700 XT с пятипроцентным чувством собственного превосходства, идя ноздря в ноздрю с NVIDIA GeForce RTX 3070.

На этом этапе пора вспомнить про злободневный вопрос выбора между Radeon RX 6750 XT и её предшественницей Radeon RX 6700 XT. Очевидно, что в данном случае всё определяет квалификация пользователя.

Оверклокеру будет достаточно разогнать Radeon RX 6700 XT, чтобы получить производительность RX 6750 XT. Неопытный же пользователь со скиллом "овер за минуту" рискующий необходимостью последующего изучения ЗОЗПП и правил гарантийного возврата товара, пусть сам решает, насколько ему важны дополнительные 6% игровой производительности. Хотя на поверхности лежит мнение об их незначительности в реальном использовании.

Разрешение 4K показывает, что все наши обозначенные участники не в полной мере предназначены для игр в этом разрешении. И пусть RTX 3070 немного вырывается вперёд, но все видеокарты, такие не дешёвые, выдают средний кадр меньше психологически важной отметки в 60 fps. Здесь остаётся либо играться с настройками, либо нести продавцам электроники больше денег за модель категорией выше.

Что касается так называемого "индекса полезности", определяющего соотношение стоимости одного кадра, то тут необходимо учитывать западную локализацию youtube-канала Benchmark, в которой понятие доступности формируется по немного другим правилам. Плюс этот индекс генерируется исходя из рекомендованных цен, которые, как мы с вами уже установили, давно базируются в разделе "фантастика".

Тем не менее даже в таком сценарии цена новинки Radeon RX 6750 XT не выдерживает никакой критики. Она проигрывает не только Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070, но даже и более производительной Radeon RX 6800 XT, вплотную приближаясь к RTX 3080, которой, как вы понимаете, она совершенно не конкурент. Абсолютным же лидером теоретического индекса становится видеокарта RTX 3060 Ti, которая могла бы стать бестселлером, как в своё время GTX 660, если бы не её реальная цена, определяемая влиянием майнинга.

Конечно, авторы канала не оторвались от реальности и всё это понимают, а потому провели повторный расчёт индекса полезности, но уже исходя из реальных цен видеокарт в магазине Newegg.

И вот тут ситуация кардинально меняется. Адаптер Radeon RX 6700 XT занимает верхнюю строчку в категории "лучший выбор", а Radeon RX 6750 XT начинает чувствовать себя более, чем комфортно, показывая на 26% большую полезность, чем RTX 3070.

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Осталось дождаться появления новинки Radeon RX 6750 XT в российской рознице и сделать окончательные выводы.

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