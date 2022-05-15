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Конкурс эстрадной песни "Евровидение" по замыслу создателей должен определить лучшую песню года на европейском континенте и способствовать культурному взаимодействию стран-участниц по послевоенном пространстве (имеется ввиду 2-ая Мировая война). Исполнитель может иметь любое происхождение и даже не являться гражданином страны, за которую он выступает. Песенное состязание позиционируется, как мероприятие вне политики и какие-либо политические заявления и высказывания в нём запрещены. Но это в теории, а на практике Россия от участия в "Евровидении-2022" была отстранена.
В этом году 66-ой по счёту конкурс проходил в Италии в живописном Турине. Своих участников представили двадцать пять стран. Беспристрастное жюри отдало свои голоса музыканту из Великобритании, набравшего 466 баллов. Однако окончательную победу благодаря зрительским голосам со счётом 631 балл одержала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая композицию Stefania, посвящённую всем украинским матерям.
В конце выступления победители выступили с политическим призывом поддержать Украину. Организаторы поспешили всех заверить, что никаких нарушений правил в отношении политики не было и высказывания победителей являются скорее гуманитарным жестом, а не чем-то иным.
По правилам конкурса следующим местом его проведения должна стать страна победивших в конкурсе исполнителей.