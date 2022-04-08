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8 апреля с площадки 39A Космического центра Кеннеди, расположенного в штате Флорида, стартовал космический корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя пассажирами на борту. Целью миссии «AX-1 MISSION», организатором которой выступает американская частная космическая компания Axiom Space, является первая в истории доставка на МКС экипажа, состоящего исключительно из частных лиц.

Старт для Ax-1 8 апреля 2022 г.

Члены экипажа получают команду поднять забрало на своих шлемах. На заднем плане индикатор невесомости.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 отстыковалась приблизительно через 10 минут полёта и приземлилась на плавучий дрон SpaceX под названием «Недостаток гравитации» (A Shortfall of Gravitas) в Атлантическом океане.

Отстыковка ступени ракеты Falcon 9

Пассажирами корабля стали: бывший астронавт NASA Michael López-Alegría, американский магнат в сфере недвижимости Larry Connor, канадский инвестор Mark Pathy и израильский бизнесмен Eytan Stibbe. Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС 9 апреля, где астронавты пробудут восемь дней.

Экипаж корабля

Миссия не является исключительно космическим развлечением, совместно с экипажем МКС астронавты поучаствуют в научной работе.

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Axiom Space — это частная американская космическая компания, одной из целей которой является постройка и эксплуатация первой в мире коммерческой космической станции уже к 2024 году. Кроме того, компания планирует заниматься непосредственной отправкой астронавтов на свою станцию.