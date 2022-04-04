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Tele2 будет переименован - шведы не хотят продлевать лицензию на бренд
Tele2 лишится лицензии на бренд.
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Российский сотовый оператор Tele2 столкнулся с отказом в продлении лицензии на бренд со стороны бывшей владелицы - шведской Tele2 AB. По сообщению РБК, у действующего договора срок истекает в марте следующего года. Однако сейчас шведы заняты поиском вариантов более раннего расторжения контракта, тщательно изучая юридические возможности для этого и оценивая возможные последствия.

Представитель российского собственника сообщил об отсутствии диалога с зарубежной стороной по этому вопросу и активной подготовке к вероятному ребрендингу, включая регистрацию доменов с различными созвучными именами.

До 2013 года владельцем российского сектора была шведская Tele2 AB, но после он был приобретен структурой ВТБ. Согласно договорённостям бренд "Tele2" мог использоваться ещё десять лет. В позапрошлом году новым владельцем российского Tele2 стал ПАО "Ростелеком". На тот момент за Tele2 числилось более 46 миллионов абонентов.

По некоторым оценкам будущие траты на ребрендинг могут составить от нескольких сотен миллионов рублей. Сюда войдут расходы на переоформление многочисленных офисов, рекламу и прочее. Стоит отметить, что вариант перехода на бренд "Ростелекома" был изначально отвергнут, в связи с тем, что он имеет неразрывные ассоциации с рынком проводной связи.

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удивительно, зачем мы платим иностранцам за название. живет же мтс, билайн и мегафон без этого и вполне комфортно себя чувствует. меняйте на Tele22 - так и затраты маленькие, двойку дорисовать и узнав...
Tele2 будет переименован - шведы не хотят продлевать лицензию на бренд
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