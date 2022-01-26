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Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
RTX 3050 показала отличную производительность в играх в разрешении 1080p.
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Сегодня в 17 часов по МСК спал запрет на публикацию обзоров видеокарт NVIDIA RTX 3050 и популярные компьютерные ресурсы наперегонки поспешили представить их своим читателям.

Заслуживающий доверия известный сайт Techpowerup опубликовал обзор новинки в партнёрской версии под торговым названием ASUS GeForce RTX 3050 STRIX OC. Эта модель имеет массивную для адаптера такого уровня систему охлаждения и небольшой заводской разгон, что отражено в названии продукта.

RTX 3050 основана на чипе GA106 с 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 со 128-битным интерфейсом. У видеокарты имеется ограничитель майнинга (LHR). Ещё одной особенностью видеокарты стала шина PCI-Express - она имеет всего восемь линий версии 4.0 вместо шестнадцати. 
Сама NVIDIA на это пояснила, что такое количество линий позволит её использовать большее количество различных версий GPU для производства RTX 3050. Таким образом, в будущем некоторые варианты RTX 3050 могут базироваться на чипе GA107. Потенциально всего восемь линий PCIe могут снизить производительность ускорителя, если он будет установлен в слот PCIe 3.0.
Но будущих покупателей из числа геймеров больше всего интересует сравнительная производительность новинки в играх. Их можно обрадовать - в разрешении 1080p у RTX 3050 дела обстоят очень неплохо.

Средний fps в более, чем двух десятков игр составил 84,9 кадров, что на 10 кадров ниже, чем у RTX 2060. Как видно из графиков, использование RTX 3050 в слоте PCIe 3.0 снижает её производительность всего на полтора кадра, что является несущественным фактором. В свою очередь, видеокарты GTX 1660 Ti (Super) уступили новинке лишь на четыре кадра.
Что касается производительности в разрешении 1440p, то и здесь RTX 3050 на удивление смогла обеспечить средние 60 кадров, что является просто отличным результатом для такой видеокарты.

А вот порадовать производительностью в разрешении 4K RTX 3050 уже не может - это не её стезя.
Таким образом, производительность новой RTX 3050 ясна и осталось дождаться её реальных рублёвых цен в российских магазинах. Их мы увидим уже завтра.


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#обзор #rtx 3050 #обзор 198x
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Airotciv
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