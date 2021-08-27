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До выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в сети появились утечки, согласно которым модель должна была оснащаться 20 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, но в конечном итоге NVIDIA представила окончательную версию RTX 3080 Ti с 12 ГБ GRRD6X и 384 битной шиной, которая и поступила в продажу.

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Один из российских читателей сайта Videocardz, представившийся как Alex, предоставил ему несколько фотографий, на которых изображены этикетки на видеокарте Gigabyte AORUS XTREME и на коробках от неё.

Все наклейки имеют надпись GV-N308TAORUS X-20GD, что выдаёт в них видеокарты с 20 ГБ видеопамяти GDDR6X. Указанная разрядность шины составляет 320 Bit, как у 10-гигабайтной модели GeForce RTX 3080 без Ti.

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Сайт Videocardz не смог получить от пользователя Alex ответ, является ли представленная на фото модель видеокарты рабочим образцом с физическим наличием 20-ти гигабайт видеопамяти. Предположительно, Gigabyte подготовила указанные наклейки до получения финальных товарных чипов, которые она и использовала в производстве своих продуктов, и просто не стала ничего менять. А вот что побудило компанию NVIDIA изменить спецификации GeForce RTX 3080 Ti в самый последний момент ー мы вряд ли узнаем. Возможно компания учла дефицит чипов памяти в текущем году и постоянный рост их стоимости, а может сочла более необходимым для пользователей вариант чипа GA102 с увеличенным количеством шейдерные ALU, блоков TMU и ROP.