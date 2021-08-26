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Появились новые фотографии процессоров Intel Alder Lake-S

Скорее всего такими они и поступят в продажу.
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Представленная ниже фотография инженерного образца процессора Intel Alder Lake-S с нанесенным на неё логотипом сайта Videocardz за девять месяцев своего существования успела неоднократно побывать на всех "железных" сайтах мира и вы точно её раньше уже видели.

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С тех пор "инженерники", что называется, залегли на дно и больше на публике не светились, лишь изредка подкидывая в сеть цифровые результаты различных тестов. Сегодня возможность полюбоваться новыми реальными фотографиями, а не рендерами процессоров Intel Alder Lake-S предоставил гонконгский IT-журнал HKEPC Hardware. Он показал фотографии инженерных образцов процессоров Intel Core 12-го поколения под кодовым названием QWVO с тактовой частотой 1,6 ГГц.

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На данный момент не ясно, полноценная это версия с 8 большими ядрами Golden Cove (P-Core) и 8 малыми энергоэффективными Gracemont (E-Core) или одна из его вариаций. Сравнивая снимки 9-тимесячной давности и новые, очевидно, что никаких существенных внешних изменений в конструкции корпуса, в размещении компонентов или в теплораспределительной крышке не произошло. Это значит, что с большой вероятностью именно такой вид будут иметь конечные товарные образцы, которые в ближайшем будущем появятся на полках магазинов.

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