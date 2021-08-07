Видеокарта Radeon RX 6600 XT появилась в продаже на Newegg раньше срока по цене 1100$
11 августа 2021 года стартуют мировые продажи видеокарт среднего уровня AMD Radeon RX 6600 XT. Рекомендованная цена новинки составляет 379 долларов. Однако референсных моделей, производимых самой AMD, в этой линейке не будет и все видеокарты будут выпущены партнёрами компании. Radeon RX 6600 XT предназначена для гейминга в разрешении 1080p и должна составить конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 3060.
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За три с лишним дня до официального начала продаж модель MSI Radeon RX 6600 XT Gaming появилась в продаже в калифорнийском интернет-магазине Newegg по цене 1100 долларов США, то есть почти в три раза выше рекомендованной стоимости. Нарушителем эмбарго стал сторонний китайский розничный продавец, каким-то образом сумевший разместить своё предложение.
Модель MSI Radeon RX 6600 XT Gaming является топовым вариантом в линейке производителя, но выставленная на него цена весьма удручает, ведь в отличие от продавцов, покупатели рассчитывали на другой ценник.
Radeon RX 6600 XT базируется на графическом чипе Navi 23, имеющем 32 блока с 2048 потоковыми процессорами, работающих на частоте до 2589 МГц. Видеокарта имеет 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, работающую по 128-битной шине.
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