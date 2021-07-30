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Сегодня ASUS представила материнскую плату Republic of Gamers (ROG) Crosshair VIII Extreme, являющуюся вершиной инженерной мысли команды разработчиков компании. Её предназначением является установление пределов возможностей процессоров AMD Ryzen AM4. Это будет первая материнская плата ROG Crosshair уровня «Extreme», поскольку платформа AMD была переведена на уровни «Formula» и «Hero».

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Плата, выполненная в строгом дизайне тёмных тонов, имеет форм-фактор E-ATX, основана на чипсете AMD X570 (с безвентиляторным охлаждением чипсета) и предоставляет поддержку процессоров Ryzen 5000 / 5000 G / 4000 G / 3000 / 3000G / 2000 и 2000G. Плата получает питание через 24-контактный разъём питания ATX и два 8-контактных EPS, использует 18 + 2 фазный VRM ЦП с силовыми каскадами 90 А, охлаждаемый массивными радиаторами с соединяющих их тепловой трубкой.



Система хранения включает три слота M.2 NVMe Gen4 и шесть портов SATA 6 Гбит/с. Сетевые возможности подключения представлены Wi-Fi 6E с питанием от контроллера Intel, интерфейсом 10 GbE, управляемым контроллером Marvell AQtion, а также интерфейсом 2,5 GbE от контроллера Intel i225-V. Возможность подключения по USB включает два 20-гигабитных порта USB 3.2. Встроенное аудиорешение является включает в себя кодек Realtek ALC4082, работающий вместе с ESS Sabre ES9018Q2C и USB-ЦАП ROG Clavis. Плата изобилует функциями, актуальными для оверклокеров. Цену компания не раскрыла.

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С полными характеристиками материнской платы можно ознакомится на сайте компании Asus, а в её возможностях мы сможем убедиться после выхода обзоров.