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РИА: пятая часть россиян боится потерять работу из-за роботов

Замена людей роботами на рабочих местах уже не перспектива отдалённого будущего.
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
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Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

Иногда полезно на минутку отвлечься от бесконечного обсуждения непрерывного падения курса биткоина в различные стороны и узнать, чего так сильно боятся наши с вами соотечественники. Как известно из культового фантастического боевика "Терминатор 2: Судный день", вышедшего в далёком 1991 году, когда некоторые из наших читателей ещё даже не родились, киборгам чаще всего хочется отобрать у нас нашу одежду, сапоги и мотоцикл.


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Отрывок из фильма "Терминатор 2: Судный день"

С роботами дела обстоят иначе, по мнению 22% россиян они способны лишить их работы, а повторять фразу "Забирай!" из фильма соискатели не желают.
Это удалось выяснить российскому порталу "Зарплата.ру", который подготовил опрос для РИА Новости. В исследовании приняло участие около 2 тысяч человек. Выяснилось, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, опасаются конкуренции с роботами за рабочие места. Больше всего потерять работу из-за процесса автоматизации боятся кассиры, кладовщики, уборщики, водители (включая курьеров) и представители ресторанного бизнеса, такие как официанты и администраторы. Больше всего уверены в своём будущем представители высококвалифицированных профессий — медики и учителя, специалисты сферы IT. Нет страха, что их заменят и у поваров. Интересным моментом опроса является то, что 2% респондентов сообщили о страхе перед восстанием машин и порабощением ими человечества. Возможно это владельцы мотоциклов.
Как бы то ни было, угроза сокращения рабочих мест вследствие автоматизации реально существует. В магазинах появляются автоматические кассы, а ИИ учится писать новости без помощи человека. И хотя процесс идёт объективно медленно, но в последнее время он набирает обороты. Со временем, в цивилизованных странах часть человеческих профессий неизбежно исчезнет.

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