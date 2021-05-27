Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время обычных пользователей персональных компьютеров преследует злой рок — то цены на видеокарты взлетят до небес, то оперативная память подорожает. Последняя напасть в виде криптовалюты Chia отобрала у пользователей нормальный ассортимент и разумные цены на накопители HDD и SSD. Кто виноват и что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос дал президент Chia Network Джин Хоффман, который признал, что его детище разрушило цепочку поставок жёстких дисков. Рост популярности новой криптовалюты вызвал ажиотажный спрос на накопители, спровоцировав резкое повышение цен на них. Производители не способны столь оперативно отреагировать на веяние рынка и тотальный дефицит не заставил себя долго ждать.

реклама

Однако? в своё оправдание он приводит аргумент об экологичности новой криптовалюты, работающей по принципу «Доказательства пространства и времени». С его слов, Биткоин требует выполнения невероятного количества бесполезных вычислений, потребляя 0,5% всей мировой электроэнергии. Chia этого недостатка лишена и потребляет не более 1% от энергии, которая требуется Биткоину. Не дожидаясь благодарности за заботу об окружающей среде, мистер Хоффман поспешил заверить, что в очень скором времени производители нарастят объёмы производства, что в перспективе не только полностью покроет спрос на накопители, но и создаст их избыток на рынке. А это, в свою очередь, по его мнению, приведет к снижению цен на жёсткие диски. Таким образом, мы получили ответы на оба извечных вопроса и нам остаётся только ждать. Будем надеяться, что народная мудрость о сроках ожидания обещанного на этот раз не окажется пророческой.