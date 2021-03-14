Sapphire показала видеокарты Radeon RX 6700 XT NITRO+ и Radeon RX 6700 PULSE
Sapphire является очень давним и близким партнёром компании AMD. Многие пользователи заслуженно считают видеокарты Sapphire одними из самых лучших в плане технического исполнения.Ресурс Videocardz показал изображения моделей NITRO+ и PULSE, основанных на базе графического процессора AMD Navi 22
RX 6700 XT NITRO+ будет оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, а кулер модели PULSE будет иметь двухвентиляторный дизайн.
реклама
Внешне видеокарта NITRO+ очень похожа на выпущенную ранее модель Radeon RX 6800. Основные отличия между ними, скорее всего, будут заключаться в дизайне платы и отсутствии двойных 8-контактных разъемов питания.Sapphire оснастила обе модели конфигурацией из 6 + 8 контактных разъёмов питания, которая является стандартной для карт Radeon этого уровня энергопотребления.
реклама
На тыльной стороне оба графических ускорителя имеют защитную пластину, которая возможно будет участвовать в охлаждении. Бэкплейт NITRO + выполнен в сером цвете и имеет RGB подсветку логотипа и верхней части, в виде полосы по верхнему краю. Судя по всему, платы NITRO + и PULSE будут иметь схожий дизайн печатной платы. На первый взгляд они имеют одинаковый размер. Однако можно заметить, что кулер NITRO+ гораздо больше по размерам по сравнению с PULSE.
AMD выпустит свою Radeon RX 6700 XT 18 марта. Ожидается, что вскоре после этого компания Sapphire предложит вышеуказанные варианты видеокарт с неэталонным дизайном. Информация о точных спецификациях и официальной цене на данный момент отсутствует.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила