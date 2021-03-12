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INTERFAX: Twitter никак не отреагировал на действия Роскомнадзора по замедлению трафика

Twitter не выполнила все требования Роскомнадзора и посчитала замедление работы её сети ограничением свобод.
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Утром 10 мая Роскомнадзор объявил о замедлении трафика для Twitter в России. Целью данных действий было принудить компанию соблюдать законы Российской Федерации и удалять запрещенную к распространению информацию.Начальник контрольного ведомства Евгений Зайцев заявил о готовности к диалогу с представителями Twitter для выработки общих решений по разрешению ситуации. У Twitter также есть право оспорить действия ведомства в судебных органах РФ. Однако до настоящего времени никакой реакции от представителей Twitter не поступило. Законные претензии Роскомназдора также остаются без ответа.
Зайцев напомнил, что они направили в мировой суд три протокола об административных нарушениях по факту того, что Twitter не удалял запрещенный на территории страны контент. Сам Twitter был заранее предупрежден о возможной блокировке в случае неисполнения требований.
На сегодняшний день не удаленными остаются более трёх тысяч публикаций с запрещенной информацией. В первую очередь с детской порнографией, информацией о наркотиках и призывами к самоубийству.
Замедление работы Twitter распространяется на фото и видео файлы и обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% - фиксированной.
Ранее представитель Twitter заявил издательству The Wall Street Journal, что компании известно о происходящем и она расценивает действия Роскомнадзора как попытку ограничения свободы дискуссии. Представители Роскомнадзора, в свою очередь, назвали это заявление абсурдным. Twitter заверил издательство, что сервис самостоятельно удаляет вышеуказанный контент в соответствии с собственными внутренними правилами.

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Источник: INTERFAX

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