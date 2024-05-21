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Apple выпустит обновление iOS 18 с ChatGPT
В преддверии WWDC, Apple анонсирует интеграцию ChatGPT от OpenAI в iOS 18, обещая революцию в использовании искусственного интеллекта на своих устройствах. Ожидается, что новые функции ИИ значительно расширят возможности iPhone и iPad.

10 июня пройдет ежегодное мероприятие Apple для разработчиков — Всемирная конференция разработчиков (WWDC). Компания из Купертино, как ожидается, представит обновления программного обеспечения нового поколения для устройств вроде iPhone и iPad. В центре внимания будет находиться iOS 18 с новейшими разработками в области искусственного интеллекта, подробностями о которых поделился Марк Гурман из Bloomberg.

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В последнем выпуске информационного бюллетеня Гурмана упоминается, что новая версия iOS 18 будет оснащена функцией для автоматического суммирования уведомлений. Система iPhone также обзаведется возможностью кратко излагать содержание новостных статей и транскрибировать аудиозаписи. Помимо этого, ожидаются улучшения в работе календаря и других приложений, а также усовершенствования в редактировании фотографий благодаря интеграции искусственного интеллекта.

Гурман в своих публикациях выразил мнение, что нововведения Apple в сфере искусственного интеллекта могут не вызвать такого же восторга, как разработки OpenAI и Google. По его словам, в Apple осознают, что им приходится нагонять конкурентов. Существует беспокойство, что новые функции, представленные Apple, могут быть проигнорированы пользователями. Тем не менее, Apple намерена демонстрировать свою уникальную стратегию в области ИИ, отличную от подходов других компаний, за исключением чат-ботов.

Согласно информации от журналиста Bloomberg, в рамках обширной стратегии интеграции искусственного интеллекта в продукцию Apple, было достигнуто соглашение с OpenAI. Это позволит включить возможности чат-бота ChatGPT в предстоящую операционную систему iOS 18.

#apple #технологии #iphone #искусственный интеллект #ipad #chatgpt #openai #инновации #ios 18 #wwdc
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