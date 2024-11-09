Российская компания "ТВЭЛ" и южноафриканская "AllWeld Nuclear and Industrial" заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на совместную деятельность в сфере утилизации радиоактивных отходов

В рамках Африканской энергетической недели 2024 года в Кейптауне было подписано соглашение между Эдуардом Никитиным, руководителем направления по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами компании "ТВЭЛ", входящей в состав "Росатома", и Мервином Фишером, генеральным директором "All Weld Nuclear and Industrial".

В рамках соглашения стороны намерены развивать инфраструктуру для обращения с радиоактивными отходами, включая их хранение и утилизацию. Также планируется разработка и создание необходимого оборудования в этой области в Южной Африке. Эдуард Никитин отметил, что Росатом обладает значительным опытом и знаниями в области вывода из эксплуатации ядерных объектов и обращения с радиоактивными отходами, включая собственные технологии и обширную программу научных исследований. Этот опыт востребован во всех странах, где есть ядерная энергетика, урановая промышленность или опыт эксплуатации исследовательских реакторов. Подписание меморандума с южноафриканскими партнёрами открывает новые возможности для реализации совместных проектов как в Южной Африке, так и за её пределами, подчеркнул Никитин.

Компания "Allweld" позиционирует себя как одна из старейших и наиболее долго существующих компаний по разработке инженерных решений в Южной Африке. Она обслуживает ядерную и другие энергетические отрасли в стране с 1962 года. В Южной Африке на атомной электростанции "Коеберг" работают два ядерных реактора, которые вырабатывают около 5% электроэнергии генерируемой в стране. Первый реактор станции начал работать в 1984 году, для его замены страна планирует объявить тендер на строительство новых ядерных мощностей мощностью 2,5 ГВт.

Закон о Национальном институте по утилизации радиоактивных отходов, принятый Южно-Африканской республикой в 2008 году, привёл к созданию в 2014 году Национального института по утилизации радиоактивных отходов. Этот институт отвечает за утилизацию радиоактивных отходов в стране. В рамках соблюдения норм закона были созданы национальные хранилища отходов низкого и среднего уровня, где и планирует работать компания "ТВЭЛ".